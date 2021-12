. Sono quelli giocati dasabato scorso a Venezia. Tre giorni prima,in Champions, era rimasto in campo, poi non è più rientratoaveva spiegato a fine partita MassimilianoE dopo essersi sottoposto lunedì agli esami strumentali, che non hanno evidenziato alcuna lesione,(forse un leggero affaticamento, non rilevato infatti nemmeno dagli ultimi esami fatti al JMedical, tant ‘è vero che il comunicato ufficiale della società non lo riportava), insieme alla fidanzata Oriana , i suoi inseparabili cani Kaia e Bowen, magari pure col procuratore Antun, tornato a Torino per chiudere – sembrerebbe – la stucchevole telenovela del rinnovo contrattuale. E proprio di questo vorrei parlare.il 26 settembre, per un’ “elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra” (27 giorni di stop) ; il 13 novembre, per una leggera “infiammazione al polpaccio “ ( 9 giorni di stop); adesso, per un altro problema muscolare non ben specificato che, probabilmente, lo terrà fermo fino a inizio gennaio.Tutto questo dopo averne messi insieme appena 1.363 nell’intera scorsa stagione, tra problemi al ginocchio , muscolari e altri vari ed eventuali (gastroenteriti, infiammazioni urinarie etc.). Pirlo non lo ha praticamente quasi mai avuto a disposizione.quantificabili in complessivi 370 giorni di assenza. Più di un anno trascorso in infermeria, nelle ultime 2 stagioni frequentata più del campo.però la classe deve poter viaggiare in parallelo con altri 2 fattori:Perché , secondo lui, ogni tanto si estraniava dalla lotta nei momenti importanti di una partita. E stiamo parlando di un pallone d’oro a 26 anni.Codino trascinò poi la Juve alla conquista di una memorabile Coppa Uefa (quando ci partecipavano ancora tutti i grandi club) e di un epico scudetto vinto sul Milan degli invincibili di Capello, oltre ad essere stato per anni il simbolo della nazionale italiana.inanellati da Madama, ma nelle competizioni internazionali si ricorda sempre e soltanto una sua unica prestazione top: quella dell’indimenticabile 3-0 al Barça la notte dell’11 aprile 2017, impreziosito da una sua doppietta. Stop.Germania nella semifinale di Euro 2012. A proposito poi di nazionale, in quella argentina Dybala non è ancora riuscito ad assicurarsi una maglia da titolare fisso. A 28 anni., che lui soffriva mica poco. Con Empoli, Sassuolo e Verona , con le quali la Juve ha raccolto 3 sconfitte, Dybala era in campo ma non è pervenuto.Col Venezia, dove il suo elevato tasso tecnico avrebbe potuto essere molto utile per magari evitare l’inutile pareggio, ha fato forfait dopo appena 12 minuti, privando così la squadra del proprio prezioso contributo. Come già capitato tante altre volte, ve le ho documentate.A questo punto, pongo la domanda:Davvero vuole assicurarselo fino al 2026, a cifre che per le finanze bianconere attuali rappresenterebbero un oneroso sacrificio?Se davvero alla Continassa sono intenzionati a fare questo, sarebbe l’operazione più azzardata della già fin qui sconclusionata e irresponsabile gestione dell’ultimo biennio. Auguri (e non di buon Natale).