, e magari entro domenica sera la temperatura si alzerà ancora. E di sicuro non per colpa della Juventus, che - com’è consuetudine - tace a tutti i livelli della linea di comando anche quando l’accusano delle nefandezze più turpi.Il primo mozzicone di sigaretta, magari inavvertitamente, lo ha lanciato già sabato scorso chi in tv ha pensato bene –nel quale però alla Viola venne annullato il possibile pareggio per un fuorigioco impercettibile. Per carità, l’esempio ci poteva stare (anche se sabato scorso la dinamica è stata completamente diversa, ma lasciamo perdere) però, a 7 giorni dalla gara del Franchi, sarebbe forse stato meglio sceglierne un altro, tanto di annullamenti analoghi il Var ne ha fatti a decine. E la fiamma si è attizzata.