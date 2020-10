Di Presidenti del Consiglio, o semplici ministri tifosi, ne ho visti tanti, non ne ricordo però, negli anni, uno di loro arrivare a prendersi a male parole con un calciatore.: chi riveste un incarico istituzionale dovrebbe, a mio parere, tenere un altro tipo di comportamento. Da rappresentante del Governo e non, appunto, da tifoso al bar. Anche Ronaldo avrebbe potuto evitare lo scontro, ma sentirsi dare del fuorilegge da un ministro della Repubblica penso gli abbia dato non poco fastidio.