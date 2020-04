Me lo sono sempre domandato, e finora non ero mai riuscito a trovare una risposta convincente.. Da quel primo confronto datato 1926 (3-2 per la Juve, ndr) ad oggi ho fatto davvero fatica a scovare casi simili ai gol di Turone, quello di MuntariAd aprirmi gli occhi è stato il sondaggio di Calciomercato.com , accompagnato dalla spiegazione data dal collega Marco Giordano