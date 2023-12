Che non l’avessero presa bene, ce n’eravamo accorti dopo l’annuncio della sentenza– ma è un vizio - del loro potere monarchico e dittatoriale oltre ogni immaginazione. E questo dopo già la pesantissima accusa di esercitare in modo illegale il proprio monopolio. La UEFA ha chiesto infatti ai membri dell’Alta Corte di Giustizia Europea di correggere il comunicato stampa col quale era stata resa nota la loro decisione, attenuandone i toni. Anzi, non lo ha chiesto,Ritenendosi probabilmente superiore al massimo organo giuridico dell’intera UE. Sempre a proposito di quell’ “abuso di potere”che gli è stato vietato di esercitare ma di cui non possono fare a meno. La Federazione , vassalla dell’istituzione svizzera, ha fatto ancora peggio: ha imposto ai club di accompagnare la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie A 24/25 da una rinuncia scritta a qualsiasi competizione extra-UEFA , pena l’esclusione dal torneo. A fronte di una sentenza che invece consente l’organizzazione di altri tornei, proprio per spezzare il monopolio esercitato finora dalla UEFA all’interno di un libero mercato. Il presidente Gravina, però, pare infischiarsene di questa decisione ed è tornato a minacciare. “Chiediamo ai club una scelta di campo” ha detto.