. Da quando non si sa ancora con precisione, ma potrebbe accadere anche in tempi brevi, perché il Chiello dispone delle conoscenze necessarie per potersi sedere già domattina all’interno del CDA bianconero, essendosi preparato per tempo per poterlo fare. Possiede infatti una laurea in business administration conseguita - quando ancora giocava – con lode all’Università di Torino, ed il docente relatore con il quale l’ha discussa ancora oggi dice che Giorgio è stato uno dei suoi migliori allievi. Giusto per far capire che testa ha Chiellini., nel momento in cui avesse deciso di smettere di correre dietro al pallone e sedersi dietro uno scrivania per costruire e gestire la Juventus che verrà. E quel giorno è arrivato: Chiello lascerà il Los Angeles FC e tornerà a Torino.I tifosi si aspettavano che dagli Stati Uniti tornasse Alessandro Del Piero, e invece (per ora) dovranno “accontentarsi” di un altro ex capitano che di trofei ne ha vinti persino di più di Alex (19 italiani + 3 americani) ma gli mancano Champions, Intercontinentale e Uefa che Del Piero ha, per un totale non banale di 18 trofei (compresi i 2 scudetti ingiustamente revocati)., perché per ora a fare la differenza non saranno palmares o carisma ma le competenze per poter amministrare un club, che diventano perfette se mixate a quelle calcistiche. Chiellini le possiede entrambe, Del Piero no. La scelta di Elkann sta tutta lì., il quale non si potrà di sicuro limitare a tagliare nastri e fare incontri con gli Juventus Doc. Bisognerà ritagliargli un ruolo operativo e non solo d’immagine, altrimenti difficilmente accetterà di rientrare.Quel giorno probabilmente arriverà pure per lui, e ad aspettarlo sulla porta d’ingresso della sede alla Continassa, oltre ai tifosi, troverà il suo amico Giorgio.