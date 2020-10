Errare è umano, perseverare diabolico. Dopo Crotone, anche col Verona il VAR ha espresso il meglio (del peggio) di sé,Con buona pace di tutte le vestali del sacro tempio varista, pronte a scomunicare chiunque si permetta di bestemmiare contro la sacrà divinità tecnologica (usata, però, da omeni fallaci). Invece io oso, e me ne impippo se mi prenderò pure stavolta del pazzo.Ah, sgombriamo subito il campo da equivoci:. Non in modo voluto, ma – impressione personale - per il terrore di poter favorire qualcuno, ed in particolare chi è meglio non favorire . Carraro dixit, e ancora docet.La regola del fuorigioco è molto semplice, e viene applicata ogni qual volta un attaccante riceve un pallone oltre l’ultimo difensore avversario.Ebbene, di questa luce non ne avevo scorto neanche un bagliore a Crotone, e non l’ho vista filtrare nemmeno nella gara con l’Hellas. Neppure spuntare da una fessurina, buio totale. In entrambi i casi, quando hanno mostrato in tv l’immagine, con l’aggiunta delle linee per dimostrare l’irregolarità di un’azione, sarebbe stato opportuno che queste fossero nitide, dirimenti, assolutamente ineccepibili. Invece i varisti hanno pescato dei frame in cui i due calciatori erano perfettamente in linea, e pretendevano pure che tutti noi dicessimo: “Eh si, è fuorigioco. Questione di millimetri, ma c’è”. Perché la tecnologia non sbaglia mai, lei vede tutto, misura tutto. È onniscente.Anche se quel fuorigioco non si vede proprio.Io mi rifiuto di accettare supinamente tutto in nome dell’infallibilità della macchina! Lo strumento tecnologico potrà essere infallibile quanto si vuole, ma se – come direbbe Scoglio -O è in grado di dimostrare in modo netto l’esistenza di un offside, oppure una rete deve essere convalidata. Come avrebbero dovuto essere quelle messe a segno da Morata, col Crotone e col Verona. Capisco quindi l’ira di Paratici, costatagli 25mila euro di ammende per proteste eccessive e atteggiamenti poco urbani nei confronti dei direttori di gara Fourneau e Pasqua. Perché al CFO bianconero, come a tutta la Juventus, non piace essere preso per il naso. Avrà pure un tantino esagerato e un comportamento più understatement sarebbe stato più consono ad un dirigente juventino, pretendere però un utilizzo più intelligente del Var (tanto quanto per alcune decisioni arbitrali, tipo espulsione di Chiesa sempre a Crotone) è quanto meno legittimo. Soprattutto dopo le assurde performance degli staff arbitrali allo Scida prima e all’Allianz Stadium poi.Sotto processo non può finirci il solo Giacomelli dopo le topiche prese in Milan-Roma, ma anche chi ne combina di ogni - in campo & sala Var - con squadre che, magari, stanno meno simpatiche al sentimento popolare.