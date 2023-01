Ce lo aspettavamo, certo, ma adesso che è capitato per davvero è stata lo stesso una mazzata tremenda. E non importa se eri un suo parente stretto, un amico, un semplice conoscente o un emerito signor nessuno che si limitava a vederlo in tv., che viviamo e ci nutriamo di calcio. Indipendentemente dalla squadra per la quale tifiamo. Perché Gianluca rappresentava, e continuerà ad esserlo anche adesso, una parte di quel mondo, essendone stato protagonista fino alla fine.