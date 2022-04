“M?”. Non ditemi che questa domanda non l’avete sentita pronunciare da qualche amico juventino (io si), oppure non l’avete letta da qualche parte, sui social o in giro per il web, subito dopo la sconfitta interna con l’. Dopo, soprattutto, aver visto in quella sciagurata serata restare ancora a secco il serbo, il cui ruolino di marcia annota una sola rete nelle ultime 6 partite. Uno score al di sotto delle aspettative per uno acclamato a furor di popolo al suo arrivo a gennaio,Piano coi paragoni, però piano anche coi giudizi negativi. Certo,. Perché, con tutto rispetto, un conto è giocare nella, un altro alla Juventus. Non fosse altro per quanto pesa il cambio del guardaroba.Eppoi rendiamoci conto in quale Juventus è approdato,, e nemmeno – per restare all’attualità più recente – quell’altra con centrocampisti del calibro di. Questa è una Juventus che fa fatica a produrre gioco perché non possiede in rosa giocatori in grado di costruirlo. E senza un aiuto da parte della squadra è normale che anche un eccellente attaccante come Vlahovic trovi difficoltà a segnare.