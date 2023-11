A meno di 2 giorni e mezzo dal Derby d’Italia una certezza in casa bianconera ce l’abbiamo già: i titolari in attacco saranno Chiesa e Kean. Soltanto un paio di mesi fa nessuno avrebbe mai pensato una scelta del genere, per giunta (in assenza delle coppe) in una delle gare più importanti dell’anno, come lo è appunto un Derby d’Italia. Invece nell’arco di poco tempo le gerarchie alla Juventus sono cambiate, e a stare fuori è sorprendentemente. L’attaccante strappato di forza alla Fiorentina un paio di stagioni fa e pagato a peso d’oro.L’ex capocannoniere della serie A arrivato tra squilli di fanfare e al quale vennero subito appioppate la maglia di Ronaldo e l’acronimo DV7. Adesso sta in panchina. Ma cos’ha Vlahovic? Apparentemente nulla. La pubalgia sembrerebbe ormai superata, e altrettanto la lombalgia che lo affliggeva ultimamente. Dal punto di vista fisico è stato quindi recuperato, lo dimostrano pure i 67 minuti giocati da titolare in settimana con la nazionale serba contro il Belgio. A maggior ragione dovrebbe riprendere il suo posto in squadra. Invece no. Perché? CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM