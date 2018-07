Il Chiringuito Tv, in Spagna, svela il problema per la Juventus dell'operazione Cristiano Ronaldo: "La Juventus deve vendere 3 o 4 giocatore importantissimi per riuscire a pagare l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Se non lo faranno, ci sarà un grosso problema di Fair Play Finanziario come avete nel caso del Milan che è stato fatto fuori dall'Europa".