Si conclude dopo appena due anni l'esperienza di JTV, il canale tematico della Juventus diretto da Claudio Zuliani. Ad essere più precisi, come riporta l'edizione odierna di Milano Finanza, saranno interrotte le trasmissioni televisive sulla piattaforma Sky, a causa dei bassi ascolti e degli alti costi di gestione, sostenuti in compartecipazione con Raicom. Dopo un periodo di messa in onda in chiaro, con l'acquisto dei diritti tv della Champions League da parte di Sky Sport, JTV sarebbe diventato un canale a pagamento, col rischio concreto di perdere buona parte dei suoi abbonamenti e, di conseguenza, degli introiti pubblicitari.



La soluzione per non far sparire del tutto il canale e non mettere a repentaglio diversi posti di lavoro del personale tecnico e redazionale è quella di trasferirsi su una piattaforma web, in streaming. Un progetto nuovo, del quale non farà più parte il volto femminile della tv, Monica Somma, passata alle reti Mediaset.