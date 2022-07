È stato il processo degli ultimi anni in Inghilterra e ora si è concluso.ma non si trattava di un match di Premier League. Ad essere coinvolte erano le rispettive mogli dei due calciatori che hanno dato vita a un lungo contenzioso in tribunale, che ha visto trionfare la famiglia dell’ex Manchester United.”, o il “”, come l’avevano ribattezzato i tabloid, partendo dall’acronimo Wags, ha visto due grandi protagoniste. Stiamo parlando diProprio la moglie del giocatore del Leicester dovrà ora pagare e risarcire Coleen. Ma cos’ha scatenato la battaglia legale? In sostanzaDa lì la denuncia per diffamazione della Vardy che aveva vinto la prima battaglia in primo grado.Con la pronuncia invece dell’Alta Corte di Londra il verdetto è stato ribaltato in favore di Rooney poiché aveva detto il vero.A nulla sono valsi i suoi tentativi di negare tutto. Ci ha provato dando colpe agli hacker, alla sua agente ma il tribunale non ha voluto saperne. Dovrà risarcire Coleen.NELLALE FOTO DI, LE DUE PROTAGONISTE DELL’AFFAIRE