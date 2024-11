Chivu: "Alla Roma vomitavo per lo stress, ho avuto bisogno di uno psicologo"

Inter via Getty Images

, ex terzino dell'Inter ed ex allenatore della Primavera dell'Inter, ha parlato del suo periodo alla- dove ha giocato tra il 2003 e il 2007 - raccontando alcuni inediti retroscena legati alla gestione della pressione. Il vincitore del Triplete del 2010, intervistato da Cronache di Spogliatoio, entra nei dettagli dei suoi difficili trascorsi a livello psicologico, durante il suo periodo in giallorosso sotto la gestione di"Mi ero creato una corazza, ero io contro di me contro il mondo. La sfida è sempre stata quella di cercare soluzioni nonostante le difficoltà senza mai chiedere aiuto. Poi ho avuto bisogno di aiuto perché da solo non riuscivo a uscire da quella situazione, a quel punto ho chiesto aiuto a uno psicologo. C’era stata una situazione a Roma che mi ha fatto barcollare, un po’ per l’ingiustizia che io sapevo che mi era stata fatta”.

"Nasce tutto dopo un’intervista fatta dopo che Capello era andato alla Juve. Mi chiedono se mi sarebbe piaciuto lavorare nel futuro con lui che mi aveva portato in Italia, io dissi che era un grande allenatore e che mi avrebbe fatto piacere. Il titolo il giorno dopo fu 'Chivu vuole la Juve'. Andavo in campo ed ero fischiato da 80mila persone. Mi lussai un alluce a Genova contro la Samp, ero fermo con le stampelle. Si giocava l’ultima prima della sosta natalizia contro il Chievo. Spalletti mi chiese se potevo giocare perché non aveva più difensori, gli dissi che per lui l’avrei fatto ma che avevo bisogno di infiltrazioni. E lì venni fischiato, ho pianto per l’ingiustizia. Poi in quel periodo facemmo undici vittorie di fila culminate col derby, a quel punto poi hanno dimenticato tutto. Ma io in quel periodo andavo dallo psicologo, a fine partita vomitavo per lo stress e per l’ansia, non riuscivo a uscirne e ho chiesto aiuto".