Cristian Chivu, ex difensore di Ajax, Roma e Inter, parla a Radio Nerazzurra del suo passaggio dal giallorosso al nerazzurro: " Alla Roma ho giocato con Panucci e Samuel, abbiamo disputato una grande stagione ma abbiamo incontrato un Milan che sbagliò meno di noi. Poi ho giocato al fianco di Mexes. Moratti decisivo per il mio trasferimento all'Inter? La Roma non voleva mandarmi all’Inter, avevo un solo anno di contratto. Dopo la finale di Coppa Italia vinta proprio contro l’Inter, ho parlato con la società chiedendo di andare proprio a Milano in caso di cessione. Perché? Sapevo che c’era interesse, Mancini mi voleva e io fui molto chiaro con la Roma: trovate un accordo con l’Inter. Dopo qualche settimana mi hanno telefonato mentre ero in vacanza dicendomi di andare a Madrid perché c’era un accordo con il Real. Però le mie intenzioni erano chiare, non volevo lasciare l’Italia senza vincere lo scudetto. Non mi bastava la Coppa Italia, volevo lo scudetto e credevo che solo l’Inter potesse regalarmi questo sogno. Ci furono discussioni, la Roma non voleva mandarmi all’Inter ma il presidente Moratti è stato convincente e alla fine ce l’ho fatta".