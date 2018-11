. E' la sconvolgente storia di, giovane direttore di gara che ieri ha vissuto attimi di terrore a Roma in occasione di un match del campionato di Promozione.E' accaduto tutto in pochi minuti al termine della partita fra, una gara incendiatasi nei minuti finali con due espulsioni per i padroni di casa e un gol nel recupero, che ha fatto scattare la follia: due uomini tra i 25 e i 35 anni, scrive Il Corriere dello Sport, scavalcano il recinto che separa gli spogliatoi (in particolare quello degli arbitri) dal resto della struttura,: a salvarlo è il massaggiatore del Torrenova Yuri Alviti (ex capo degli Irriducibili, gruppo ultrà della Lazio), allontanato durante la partita, che subito si precipita a rianimarlo, assistito poi dalla fidanzata infermiera dell'arbitro. Da lì l'arrivo dell'autoambulanza, il viaggio fino all'Ospedale Umberto Primo, le due TAC che danno fortunatamente esito negativo: tre punti di sutura e una notte in osservazione, quella che poteva essere una tragedia si chiude con un sospiro di sollievo.Messaggi di solidarietà in serata dalla Virtus Olympia, che si dichiara "totalmente estranea ai fatti" e "profondamente rammaricata per l'aggressione ai danni del direttore di gara", facendo a nome del presidente Giovannoni "i migliori auguri di rapida guarigione al signor Bernardini di Ciampino". Laperò non ci sta, al Corsport racconta: "Hanno tirato sassi, sono entrati, erano più di due, forse quattro. Ma lì, a difendere mio figlio, non c'era nessuno... Il problema va risolto, per sempre. Mi appello al presidente della Federcalcio, Gravina, e soprattutto a quello dell'AIA, Nicchi: gli arbitri devono, ripeto devono essere tutelati. E se non lo fa lui, costituirò un'associazione di tutte le mamme degli arbitri. Così è una vergogna".