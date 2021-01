Our way is plain: It is the way of democracy — of lawfulness, and of respect — respect for each other, and for our nation. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a #Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

A rioter breached the Senate chamber and sat inside the US Senate well https://t.co/OtojQKAKIz — CNN (@CNN) January 6, 2021

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

Con un'azione senza precedenti, dopo chenei giorni scorsi aveva invitato i suoi elettori a protestare direttamente a, nella capitale degli USA, i fan del presidente uscente hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill, la sede del congresso che oggi doveva ratificare l'elezione di Joe Biden.Le forze dell'ordine intervengono con forza e con l'uso di idranti e lacrimogeni sta provando a disperdere la folla.All'esterno del Congresso altri sostenitori di Trump hanno preso d'assalto l'area dedicata ai media, cacciando i giornalisti, rompendo attrezzature e devastando la zona al grido: "I media sono i nemici del popolo". Lo riporta NBC."La nostra strada è semplice: è la via della democrazia, della legalità e del rispetto. Del rispetto reciproco e della nostra nazione". Con un post su twitter Joe Biden, presidente eletto, ha voluto ricordare le priorità che il popolo USA deve avere davanti a sé da ora in avanti.Secondo una fonte della CNN, l'obiettivo dei protestanti all'interno del consiglio è quello di non lasciare la sala nonostante l'appello di Trump e di restare all'interno per tutta la notte.Secondo quanto riferito da NBC, un dispositivo esplosivo improvvisato è stato rinvenuto vicino al Congresso anche se non è ancora chiaro dove esattamente sia stato trovato. La sede del partito democratico a Washington è stata evacuata per un pacco sospetto.​Il messaggio di Trump: 'Vi prego, andate a casa e fatelo in pace"con un video su Twitter ha chiesto ai propri sostenitori di smetterla con le proteste e di tornare a casa in pace: "So che state soffrendo, le elezioni ci sono state rubate. E' stata una elezione vinta a valanga, lo sanno tutti e specialmente dall'altra parte. Ma ora dovete andare a casa, dobbiamo avere pace, ordine e dobbiamo rispettare le forze dell'ordine. Non vogliamo che nessuno si faccia male, è un periodo duro. Non c'è mai stato un periodo come questo in cui sia accaduta una cosa del genere. E' stata un'elezione fraudolenta ma non possiamo cadere nei tranelli di questa gente, dobbiamo avere pace. Andate a casa, siete persone speciali. So come vi sentite, ma andate a casa e andate in pace"Secondo la Cnn tra quanti hanno rotto i cordoni di sicurezza e occupato il palazzo ci sono anche uomini armati. Secondo altri media c’è stata anche una sparatoria e una donna è rimasta ferita al petto. Anche numerosi agenti sono rimasti feriti.​ha rivolto un messaggio alla nazione: "Le democrazia americana è sotto attacco, Trump vada subito in tv e chieda la fine dell’assedioIvanka Trump con un post su twitter ha criticato i protestanti che hanno preso d'assalto il Congresso condannando l'episodio di violenza, ma facendo una gaffe definendo patrioti i protestanti. Messaggio poi cancellato e modificato.Secret Service e Swat Team dell'Fbi armati, riporta Ansa sono stati dispiegati al Congresso. La Guardia Nazionale della Virginia, lo Stato che confina con Washington, è stata inviata nella capitale americana sotto assedio dei sostenitori di Donald Trump.​Congresso in Lockdown. La polizia ha messo in lockdown il congresso facendo evacuare i membri del senato. Alcuni protestanti sono entrati nella sala e si stanno scattando foto celebrative sul podio.Finora nessun episodio di violenza è stato segnalato, ma in strada qualche scontro fra manifestanti e forze dell'ordine è stato registrato. La polizia non è stata in grado di fermare i fan di Trump all'ingresso del Congresso nonostante da giorni si temesse una escalation della protesta."Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai la vittoria". Donald Trump, riporta l'Ansa, ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione 'Save America' contro i brogli. "Fermeremo il furto dei voti - ha detto usando lo slogan - stop the steal. Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo".