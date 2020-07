. Casi anche in Italia. La chiamano "cultura della paura", quella che per anni ha governato la Federazione inglese della ginnastica. Il racconto agghiacciante delle ginnaste vittime di soprusi e divieti, costrette al digiuno forzato per paura di ingrassare, punite se beccate a mangiare fuori pasto, e le famiglie tenute all’oscuro.Le ginnaste sarebbero state incoraggiate a parlare dopo aver visionato il documentario "Athlete A", uscito recentemente su Netflix, in cui le atlete americane testimoniano contro i medesimi soprusi. Il documentario è basato su un’inchiesta di IndyStar datata 2016, che ha portato alla luce abusi a partire dagli anni '90 e la condanna a 175 anni del medico della squadra nazionale USA Larry Nasser, accusato di aver molestato più di 260 giovani atlete.. Episodi che tuttora non ha superato convivendo con incubi, stati ansiogeni e depressivi. La sua allenatrice Claire Barbieri risponde: "Mai usata violenza psicologica.. Ricoverata nell’ospedale di Mosca con alcune ferite, ha smentito di aver tentato il suicidio, come riportato dai media, spiegando di essere stata vittima di un incidente domestico in cucina. Problemi di medesima natura si verificano anche in Italia, dove a giovani ragazze ma anche ragazzi spesso si chiede un’eccessiva magrezza, non solo nella ginnastica ma anche nel ciclismo, e per fortuna altrettante volte vengono salvati da familiari, i quali si accorgono del problema in tempo, prima che diventi irreparabile.