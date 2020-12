Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea: l’amore è scoppiato, la relazione è stata confermata, ma c’è un retroscena che fa scalpore. Come rivela Oggi, Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata storica del numero 22 della Roma, sarebbe incinta. Si presume di Nicolò con il quale la love story è terminata poche settimane fa. Quando si è cominciato vociferare del rapporto tra Zaniolo e l'attrice romena di 32 anni. Un rapporto ufficializzato in queste ore proprio dal talento romanista che ieri in un post "anticipava" qualcosa riguardo la notizia bomba della ex Sara. "Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata; Volevo chiarire una cosa: Io personamente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle". Quelle responsabilità ora dovrebbero essere chiare.