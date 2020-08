La Sampdoria lo voleva un anno fa, non si è chiusa l'operazione. Adesso il talento Jacob Christensen può arrivare davvero in Serie A: classe 2001, il centrocampista danese del Nordsjaelland è un'idea che il Benevento e altri club stanno monitorando con interesse. Qualità e fisicità, Christensen in patria è paragonato a Saul dell'Atlético Madrid ed è seguito anche dal West Ham.