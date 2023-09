Evelina Christillin, membro del board Uefa e Fifa, ha concesso una breve battuta alla Gazzetta dello Sport in merito al mercato e alla crescita della Saudi Pro League con sguardo anche alla Champions League Uefa.



NON SI FERMANO - "Non credo si fermeranno visto come si sono mossi negli altri sport, a partire dal golf: possono contare sul fondo Pif, un portafoglio quasi illimitato".



IN CHAMPIONS - "Club arabi alla Super Champions? È una possibilità che la Uefa non sta valutando per niente!".