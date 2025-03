Christillin: "Juventus, numeri impietosi. Ecco che allenatore prenderei"

Getty Images

, intervistata da Radio Anch'io lo Sport, parla dell'avvicendamento sullafra l'esoneratoe il traghettatore"Non mi permetto di giudicare, non conoscendo tutti i retroscena. La girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano dei problemi strutturali. Giuntoli aveva un buon progetto basato sui giovani e soprattutto era stato affidato al presidente Ferrero e all'ad Scanavino il compito di aggiustare i conti, cosa che stanno facendo. Però purtroppo, da settembre a oggi, il progetto sportivo non si è realizzato. I numeri sono impietosi, la Juve è fuori da tutto. Quindi forse è anche giusto cambiare".

, aggiunge: "Fiducia a tempo per Tudor? È un po' pesante, ma ci avrà pensato. Lui la Juventus la conosce bene, avrà soppesato pro e contro, è un all-in. Noi juventini gli facciamo i migliori auguri. Chi sceglierei se fossi io la presidente? Antonio Conte. Si tratterebbe l'ennesimo ritorno. Ma Antonio l'ho visto tante volte in azione, anche in Nazionale. Come motivatore non c'è nessuno meglio di lui. Ma anche altri nomi sono straordinari come Mancini e Gasperini. Tutti allenatori con qualità enormi, bisogna vedere quali siano le motivazioni per accettare una sfida del genere".