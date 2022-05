L'Italia non può essere ripescata per i Mondiali di Qatar 2022. Lo conferma Evelina Christillin, componente del consiglio FIFA in quota UEFA, a Un giorno da pecora: "Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio, anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c'è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo mondiale".