Evelina Christillin, componente dell'Esecutivo dell'Uefa, ha parlato ai microfoni del Mattino: "Valutiamo il rinvio degli Europei. La mia opinione è far concludere i campionati e le coppe, con il torneo tra un anno. Dobbiamo rispettare i paesi membri, non tutti hanno compreso un dramma già chiaro in Italia".