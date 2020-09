Una donna a cui piace il calcio è come un goal in trasferta, vale doppio Pubblicato da DJ Christy Swan su Domenica 16 dicembre 2018

"Una donna a cui piace il calcio è come un gol in trasferta, vale doppio". Così qualche anno fa la, nome d'arte disi avvicinava anche al mondo del pallone.Modella, protagonista del programma Temptation Island, è da sempre tifosa dellama non ha mancato di farsi immortalare in diversi stadi d'Italia.La sua passione è però la musica e il suo lavoro da dj lo testimonia anche se i suoi fan sui social la preferiscono nella sua versione più sexy che lei, come vi mostriamo nella nostra gallery, non manca di mostrare. Ecco le sue foto.