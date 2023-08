Samuel Chukwueze aspetta il Milan e manda messaggi d'amore ai rossoneri. L'esterno nigeriano anche oggi ha lavorato con un personal trainer a Milanello in attesa del rientro della squadra dagli Stati Uniti: domenica il classe 1999 incontrerà per la prima volta i propri compagni di squadra.



IL MESSAGGIO SOCIAL - Niente USA per l'ex Villarreal, dato che le tempistiche della consegna del visto non sarebbero coincise con gli impegni del Milan. Nel frattempo, sul propro profilo Instagram, Chukwueze ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono in allenamento, con due cuori rossoneri a sottolineare la voglia di immergersi appieno nella nuova avventura.