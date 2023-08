. Il nigeriano si è presentato oggi alla stampa: "Ho avuto fin da subito grandi sensazioni. Mi hanno accolto tutti molto bene. E' tutto fantastico, mi hanno fatto sentire a casa. Il gruppo è davvero meraviglioso. Non vedo l'ora di lavorare con loro. Ho sentito l'affetto dei tifosi, quando ero in nazionale mi hanno mandato foto e video,"."Ho stretto molto con Adli, è molto divertente. Viene spesso da me a chiedermi se ho capito tutto. E' un giocatore fantastico e una persona squisita. Mi stanno aiutando tanto anche Okafor e Leao"."Mi ha chiamato prima di venire qui, mi ha detto tutto quello che voleva da me. Mi ha voluto qui e questo mi ha spinto a scegliere il Milan.Mi ha spiegato i suoi piani. Credo nel suo progetto. Mi ha parlato del gruppo e dei giocatori che ci sono qui. E' un bravo allenatore. Servirà un po' di tempo visto che sono arrivati tanti nuovi giocatori, m"Qui è tutto diverso. Il Milan è più grande rispetto al Villarreal, qui a Milanello ci sono tanti giornalisti. Già all’aeroporto quando sono arrivato a Milano c'erano tanti tifosi. Sono in uno dei più grandi club del mondo'."Sono qui per vincere dei trofei. Io gioco a calcio e voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan,. Sono qui per vincere. La mia priorità è vincere qualcosa. Non so come, ma so che ci riuscirò"."E' il mio migliore amico. Giochiamo insieme da tempo in nazionale. Gli ho sempre chiesto com'era giocare in Italia. Gli ho detto che il Milan mi voleva e lui mi ha detto che quella rossonera è una grande squadra e che Pioli è un bravo allenatore. Tutti conoscono il Milan, volevo venire qui. Con Osimhen scherziamo tanto, gli ho detto che non ci batteranno quest'anno".