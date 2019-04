Non è ufficiale, ma i segnali vanno in un'unica direzione. Milan e Inter sono vicini a prendere una decisione storica, lasciare lo stadio Meazza, ubicato nel quartiere San Siro di Milano, per un nuovo impianto in condivisione, più piccolo ma decisamente ​avveniristico, a passo con i tempi. In questo video Pasquale Guarro e Daniele Longo spiegano perché non c'è futuro per San Siro, perché i due club di Milano non costruiscono due impianti diversi e come cambieranno i tifosi che riempiranno il nuovo stadio: saranno più ricchi, perché il calcio ormai non è uno sport per tutti.