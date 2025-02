Ci resta solo l'EuroFiction: Juventus, Milan e Atalanta mostrano che il calcio italiano vale al massimo l'Europa League

Redazione Calciomercato

Derby di Milano o d’Italia agli ottavi, Atalanta ai quarti dopo l’incrocio benevolo con Lille o Aston Villa:. I playoff di Champions ci (ri)mettono di fronte a una cruda realtà:Vinta dall’Atalanta, sfiorata da Roma e Inter, sognata ora con ragionevoli ambizioni dalla Lazio. Nulla di disonorevole, l’importante è prenderne atto e lavorare per migliorare. Possiamo avere una locomotiva come la Juve del primo ciclo di Allegri o come l’Inter di Inzaghi, che attende con ragionevole ottimismo la campagna d’Olanda agli ottavi. Possiamo addirittura sognare un exploit come quello di due anni fa, una mini-Serie A dai quarti in poi, o come quello dell’Atalanta nell’edizione covid. Ma, come ha dimostrato soprattutto PSV-Juve.

Qualcuno si era risentito, addirittura offeso, quando avevo definito l’andata dello Stadium “una partita più vicina al livello dell’Europa League che della Champions”. L’aggiornamento del Philips Stadion è questo: è stata una partita da Champions per intensità, emotività e anche perle tecniche di Perisic e Weah sui gol. E, che si è presentato con un organico molto simile a quella che un anno fa, dopo due confronti non entusiasmanti, era stato eliminato agli ottavi dal Borussia Dortmund poi finalista. Un anno in più di esperienza a questi livelli, che contro la Juve si è visto. Oggi i plotoni di esecuzione sono schierati controcome lo erano solo pochi mesi fa contro Allegri. E oggi come ieri si trascura il valore assoluto dei calciatori. Da Nicolussi Caviglia e Iling Junior, pur titolari in finale di Coppa Italia, si è passati a Kelly e Savona,. La società che chiedeva all’allenatore “l’obiettivo minimo degli ottavi” gli ha messo a disposizione una squadra che ieri ha iniziato con. Stesso “curriculum” per altri quattro subentrati dalla panchina. Di più: Kelly e Veiga (subito ko) erano alla seconda presenza assoluta e tra quelli a disposizione ieri solo Conceiçao, McKennie, Kolo Mouani (con l’Eintracht, mai col PSG) e Vlahovic avevano già giocato da

titolari una sfida di Champions a eliminazione diretta prima di questa col PSV.Su una base così fragile, alcune scelte di Eindhoven non hanno convinto: il dinamico Thuram fuori, il febbricitante Koopmeiners in campo, chi è entrato e chi (non) è uscito.

L’EuroFiction però lascia un messaggio chiaro: ciò che luccica in Serie A non è oro inChampions. Vale per. I più attesi, proprio loro (semicit.). E vale anche per l’Atalanta del Timido Principe,. In una serata di episodi contrari, la verve del Bruges ha riproposto l’incapacità della Dea di “diventare grande”. Forse perché nessuno glielo chiede davvero, forse perché viene applaudita se va avanti in Europa ma anche se esce. E forse perché. Le scelte di prospettiva, come le tante riserve schierate contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa per avere i titolari al top in questo periodo, non hanno portato il rendimento atteso. In campionato lo scudetto resta un sogno bello e possibile, a patto di non disertare altri inviti a sedersi al tavolo delle grandi, accettando la pressione che ciò comporta, senza farsi travolgere dall’adrenalina. Se si perde equilibrio, anche le dichiarazioni superano i limiti: