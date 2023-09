Non è solo questione di stanchezza, almeno non per la Gazzetta dello Sport, che attribuisce all'Inter anche un eccesso di presunzione, costato caro contro il Sassuolo.



“Rieccola, l’Inter che si butta via contro le squadre medio-piccole. Tre punti persi contro il Sassuolo di un grande Berardi e fuga finita, ammesso che fosse mai cominciata. Svanito l’obiettivo delle otto vittorie nelle prime 8 giornate, la striscia di successi consecutivi si ferma a cinque. La capolista a quota 15 è stata riacciuffata dal Milan, azzerato il tesoro di punti e di supremazia accumulato con il 5-1 nel derby. Ci risiamo con l’Inter un po’ distratta e un po’ piena di sé, convinta nel subconscio che certi risultati debbano venire in forza di una banale superiorità tecnico-fisica”.