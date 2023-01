Max Allegri mischia le carte. Contro il Monza si giocherà anche buttando un occhio, almeno, alla sfida di Coppa Italia con la Lazio. E in ogni caso all'Allianz Stadium i riflettori saranno tutti puntati su Dusan Vlahovic e soprattutto Paul Pogba: tornano tra i convocati, per loro previsto uno spezzone abbondante avendo nelle gambe non più di mezz'ora. Poi sono importanti comunque qui giocatori che ancora non ci saranno: si fermano di nuovo sia Federico Chiesa che Juan Cuadrado, niente che faccia preoccupare particolarmente lo staff bianconero, per loro c'è proprio la Lazio nel mirino. E non ci sarà ovviamente Weston McKennie, in direzione Leeds. Mischiando il tutto, ci si ritrova con una voragine sulla fascia destra, che dovrebbe essere colmata dal redivivo Mattia De Sciglio, fuori ormai da ottobre: è lui a essere stato provato alla vigilia, soluzione più conservativa rispetto a quella rappresentata da Matias Soulé. Ma non è questa l'unica sorpresa: nella formazione testa in rifinitura, infatti, c'è stato spazio anche per Moise Kean al posto di Arek Milik, così come per Federico Gatti al posto di Alex Sandro, ma anche per Leandro Paredes per Manuel Locatelli.





PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la Juve anti-Monza provata da Allegri alla Continassa.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Locatelli, Pogba, Iling-Junior, Soulé, Milik, Vlahovic.



Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Cuadrado, Kaio Jorge, McKennie.



Diffidati: Bremer, Locatelli.



Squalifcato: nessuno.