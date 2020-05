Vigliacche! Ma mica mi vergogno. Di che cosa, poi? Del dolore non bisogna provare imbarazzo quando non è retorico o di maniera.Avvolto da un incontenibile senso di tenerezza butto giù questi pensieri, come verranno… verranno. Il rotolio di una valanga. Quella che ha portato via, spericolata ma attenta, intossicata dal fumo ma anche tersa come una mattina di primavera in montagna, compagna di principi e barboni e giocatori di poker e belle di notte e preti operai.Noi che abbiamo visto cose. Ma soprattutto vissute, uscendo fradici di pioggia ma indenni dal mondo di Blade Runner. Cacciatori e prede, a seconda delle situazioni.. Mancava Cacasenno, come in Bertoldo e Bertodino, poi saremmo stati al completo. Per questo sorrido mentre piango e scrivo e fumo una dietro l’altra nella stanza che è un mare di nebbia bluastra.nel ruolo del detective: “Novità, notizie, news?” Era il suo refrain.E fu anche per questo che Giovanni Arpino ne fece uno tra i protagonisti principali, come “Bibì”, nel suo bellissimo romanzo “Azzurro tenebra “ regalandogli una scheggia di immortalità. Nel mio piccolo. Di nevicate nei villaggi più assurdi dell’Est guidati da un interprete che faceva paura perchè sembrava un assassino. Nella Moschea Blu a Istanbul senza scarpe e chini a Maometto. Ore al tavolo in compagnia di Sandro Ciotti, che si finiva a parlare di Tenco. Le sue prestazioni a pagamento ma anche per vanità al Processo di Biscardi. E poi al ristorante con lui che lo riconoscevano e godeva a farla bella figa.La convalescenza a ricordare come era giovane e bello quando giocava a pallone e anche con un certo talento. Ma non era quello il destino scritto per lui. Per Bruno Bernardi,. Era la strada il suo mondo. Il suo, nostro, tavolo da gioco dovesi poteva vincere o perdere, l’importante era non barare. Piango e sorrido, insieme. Io il suo diminutivo. Per sempre.