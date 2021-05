Prima calciatore, oggi chef e personaggio poliedrico in televisione:Format da 20 puntate, nelle quali Scarnecchia vuole presentare alcune proposte “importanti e di qualità” per una idea di cucina sana ed equilibrata, unendo la grazia e la contagiosa simpatia anche grazie alla conduzione di Antonella Biscardi. Canale 65 del digitale terrestre, il programma è partito il 24 maggio:In ogni programma, le sfide sono innumerevoli, ma le principali sono rappresentate dal, oltre che illustrare i processi di realizzazione, molto importanti, per curare quei dettagli e l’uso di prodotti di prima qualità, che permettono di ottenere un risultato straordinario ( qui il promo della produzione ).“Se pensiamo al tonnarello cacio e pepe – aggiunge Roberto Scarnecchia - il piatto si veste di diversi sapori e gusti, a seconda, ad esempio, della stagionatura. 12 mesi per un pecorino è già importante, mentre la stessa stagionatura per il parmigiano, è pura dolcezza. I dettagli, la conoscenza dei prodotti principali, è un modo per vivere pienamente ogni preparazione. Con Antonella Biscardi, onoriamo l’ospitalità, l’amicizia e la cucina, con quei riti che rendono una occasione, un momento davvero speciale ed indimenticabile”. Una stella Michelin al «Vino di Ismaro» , vicino Alessandria, oggi Scarnecchia guida la «Trattoria della Stampa del 1956» in centro città e l’All in One, in zona Eur., dove emerge netta l’originalità dello chef, anche grazie alla sua narrazione morbida ed attenta, “condita” dal colore dato da Antonella Biscardi, alla continua scoperta delle nostre migliori realtà gastronomiche.