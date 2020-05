Il calcio italiano è in lutto per la morte di Gigi Simoni. L'ex tecnico dell'Inter è scomparso a 81 anni, dando una nota amara a una giornata di festa per i nerazzurri, il decennale del Triplete. A piangere la dipartita di Simoni non solo l'Inter però, tanti i messaggi di cordoglio da parte di squadre e personaggi del pallone che hanno voluto così ricordare un volto gentile di questo sport.