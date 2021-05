AAA portiere cercasi. La Roma ha preso la sua decisione, a fine stagione cercherà una nuova squadra a Pau Lopez (in scadenza nel 2024) e affiderà la porta a nuovo guardiano. Un quadro più chiaro lo si avrà dopo l'incontro tra Mourinho e il direttore sportivo Pinto, entrambi sono però consapevoli che il ruolo è delicato e non si può sbagliare.Al momento nessuna pista va esclusa a priori, anche se quella 'italiana' sembra essere prioritaria., la Roma ne ha già parlato con i suoi agenti, ma al momento le richieste bianconere, 40 milioni di euro circa, sono considerate eccessive.il cui futuro potrebbe cambiare dopo essersi ripreso la maglia da titolare che è stata, per tanto tempo, di Ospina. Prima di valutare offerte De Laurentiis vuole sentire il parere del nuovo allenatore (Spalletti è in pole per sostituire Gattuso). L'opzione Cragno, valutata in passato, ha invece perso quota.Tanti i profili valutati, tra questi quelli disul quale c'è il Milan (ma solo se non rinnova Donnarumma),Piacciono anche due portieri del Manchester United,che ha però un ingaggio fuori portata (oltre 10 milioni di euro netti a stagione), e, che in Italia ha vestito la maglia della Sampdoria, e potrebbe arrivare nella Capitale per fare il secondo al posto del partente Mirante.