”. Così cantavano i tifosi del, a San Siro e in tutti gli stadi d’Italia e d’Europa,. Pierino e non Piero, come lo aveva voluto chiamare suo papà e come era scritto sui suoi documenti., quando il suo cuore si è fermato per sempre, stanco di battere inutilmente sotto una testa che purtroppo non era più quella di prima.Un dolore immenso per tutti i tifosi milanisti che non hanno fatto in tempo a gioire per il 4-1 di Lecce, ricordando l’identico. Campione d’Italia, d’Europa e del mondo, numero 11 indiscutibile nel grande Milan di, che all’inizio lo sorprese con una delle sue battute quando glielo presentarono: “ciò, mi aspettavo un zogador e vedo un cantante”. Già, perché lui portava pantaloni alla moda a zampa d’elefante,, con i suoi tiri secchi e precisi e i suoi micidiali colpi di testa, da attaccante vero, in teoria ala sinistra, che oggi sarebbe una classica seconda punta. Campione d’Europa nel 1968 a Roma nella nazionale di Valcareggi, scavalcato nelle gerarchie soltanto dal grandeche lui con grande onestà ha sempre considerato più forte.Campione in campo e di modestia fuori, come l’altro grande numero 11,, che lo ha appena preceduto, ha avuto più successo come giocatore che come allenatore, preferendo dedicarsi ai giovani delle scuole Milan., diventando un idolo dei tifosi giallorossi che lo rimpiangono come quelli rossoneri, perché Pierino ha continuato a segnare e a farsi amare anche a Roma., anche se il cuore di Pierino ha smesso di battere, facendoci venire la pelle d’oca.. E allora addio, indimenticabile Pierino, compagno di tanti sogni e tanti bei ricordi che nessuno potrà mai cancellare. Come quella storica tripletta a Madrid.