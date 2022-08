Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, parla di Stefano Pioli a Tuttosport: "Si tratta di un allenatore che senza tanti clamori o aspetti scenografici ricercati, riesce a svolgere un lavoro straordinario, sia dal punto di vista umano, che da quello tecnico e tattico. Un allenatore che punta al concreto e sa mettere in campo una squadra efficace. Ha creato un gruppo importante. Mi sembra di vedere Carletto quando aveva iniziato. Pioli è un tecnico affidabile. I suoi risultati non sono casuali, ma derivano da un lavoro ottimale. Può essere un tecnico su cui il Milan potrebbe puntare per molto tempo".