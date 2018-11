Il Bar Norman è uno dei locali storici e più prestigiosi di Torino ed è anche uno dei luoghi sacri della storia dell'omonima squadra granata: il 3 dicembre del 1906, infatti, proprio all'interno del bar di Via Pietro Micca (in pieno centro città), che all'inizio dello scorso secolo si chiamava Birreria Voigt, è stato fondato il Torino Football Club.



Come riporta il quotidiano La Stampa, il Bar Norman è ora finito al centro della cronaca perché la polizia ha sequestrato al suo interno cento chili di alimenti e la proprietaria del locale è stata sanzionata con una multa di circa 28.000 euro. Il motivo? All'interno del locale è stato trovato cibo scaduto, in stato di decomposizione e negli scaffali in cui era conservato erano presenti anche escrementi di topi.