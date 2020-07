Il gol segnato ieri contro la Juventus ha portato a 17 le reti realizzate da inizio campionato, il miglior risultato da quando gioca in Serie A. E oggi la stagione di Francesco "Ciccio" Caputo viene impreziosita ulteriormente dalla scommessa aperta su di lui dai bookmaker, che per il bomber del Sassuolo puntano ancora più in alto. I bookies non solo pensano alla chiamata in Nazionale, invocata da più parti, ma addirittura alla convocazione per gli Europei del prossimo anno: un obiettivo ambizioso ma che ora Caputo è legittimato a sognare, e che in tabellone, riferisce Agipronews, è offerto a quota 12