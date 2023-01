Situazione paradossale questa mattina a poche ore dal match tra il San Luca e il Catania, gara di Serie D in programma oggi con inizio alle 14:30. Come racconta itasportpress.it, tra le fila dei padroni di casa c'è stato un piccolo giallo relativo all'allenatore, Francesco Cozza.



Cozza nelle scorse ore è stato esonerato ma, oltre ad un post su Facebook, non gli sarebbe giunta alcuna comunicazione ufficiale. Per questa ragione, lo stesso Cozza ha fatto sapere di presentarsi a guidare la sua squadra nella partita contro gli etnei.



Sui social, Cozza scrive: "Per correttezza nei confronti di chi mi segue e mi stima e soprattutto nei confronti dei tifosi del San Luca che mi hanno sempre manifestato il loro supporto, tengo a precisare che ad oggi, nonostante abbia anche sollecitato per via formale la notifica del provvedimento, non ho ricevuto da parte della società ASD San Luca 1961 alcuna comunicazione ufficiale dell’esonero da loro proclamato esclusivamente sulla pagina Fb. Pertanto, salvo ricevere immediata comunicazione, essendo ancora l’allenatore in carica, anche al fine di evitare strumentali contestazioni a mio carico, mi presenterò A TESTA ALTA sul campo di Locri, a dirigere la squadra".



Come si evince però dalla distinta ufficiale, la società calabrese però ha mandato sulla panchina Pasqualino Canonico al posto di Cozza. L'ex calciatore della Reggina è andato comunque allo stadio.