Francesco Graziani, ex attaccante della Nazionale, campione del mondo nel 1982, dice la sua, a Radio Sportiva, sugli stipendi del Barcellona, che hanno portato al non avere più spazio per Messi, e in particolare su quello di Antoine Griezmann: "17 milioni all'anno a Griezmann una follia, chi glieli ha dati andrebbe arrestato!".