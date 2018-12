Francesco Graziani, ex attaccante di Fiorentina, Torino e Roma, campione del mondo con l'Italia nell'82, parla di Simeone a La Nazione: "Fatelo allenare da me per un mese, gratis. Se poi la mia cura funziona, almeno datemi in rimborso della benzina.. Per me lui è troppo solo, sono favorevole alle due punte e le dico che io senza Pulici non sarei stato Graziani e viceversa. Da soli avremmo fatto più fatica. Invece insieme abbiamo segnato tantissimi gol".