"Non si affronta così un derby: la Roma sembrava stesse disputando un'amichevole ai Castelli". Parole dure quelle di Ciccio Graziani, campione del Mondo ed ex attaccante della Roma, espresse questa mattina ai microfoni di ReteSport. Un'analisi accorata della prestazione incolore dei giallorossi nella stracittadina di ieri sera: "Non c'è stata mai partita: una Roma molle, disattenta, senza mordente. Tre tiri nello specchio. Ho visto calciatori che sono scesi in campo con la testa altrove. Tranne un paio di elementi, tutti al di sotto delle proprie possibilità".



Graziani prosegue parlando anche dei singoli, nello specifico di Dzeko, ma assolve anche Fonseca: "Non credo che il tecnico lusitano abbia sbagliato la formazione, oppure scelte tattiche. La Roma ha perso il derby in campo, non in panchina. Chi ha giocato all'Olimpico sul fronte giallorosso, ha interpretato male ciò che Fonseca sicuramente aveva preparato. Dzeko? Non lo comprendo alcune volte: non ci mette grinta, non ci mette cattiveria, non vince un contrasto. E' il capitano, dovrebbe dare un segnale ai compagni. La differenza con Immobile è abissale. E' statico"



"Non si può interpretare un derby come ha fatto la Roma ieri sera - conclude Graziani - non ho visto senso d'appartenenza e rispetto. La Lazio ha giocato il derby per mettere in difficoltà gli avversari e vincere, la Roma sembrava stesse disputando un'amichevole ai Castelli...".