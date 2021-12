Amato Ciciretti è finito sul taccuino di numerosi club di Serie C, in particolare l'Avellino, pronte ad ingaggiarlo a gennaio. Tuttavia l'agente dell'attaccante Vincenzo Pisacane ha smentito un addio al Pordenone in questa sessione di mercato: "Mi sento di smentire qualunque trattativa in uscita che riguardi il mio assistito. Ciciretti sta bene a Pordenone, ha voglia di giocarsi le sue carte con la maglia neroverde perché il gruppo crede nel raggiungimento della salvezza. Non c'è assolutamente nulla con l'Avellino né con altri club".