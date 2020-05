. Erlingè sicuramente il giovane dell’anno. Segna a raffica e incanta, prima con la maglia del Salisburgo, da gennaio in poi con quella deld. Una vera e propria macchina da gol, capace di. Compreso quello di oggi,. Una rete significativa, che apre la fase 2 del calcio europeo. Lo avevamo lasciato in preda allo sconforto dopo la sconfitta contro il PSG e l’esultanza di Neymar e compagni, che mimavano la sua esultanza zen al Parco dei Principi. Lo ritroviamo a festeggiare, seppur a distanza, con i compagni per l’1-0 contro lo Schalke 04, nel match vinto 4-0 dal Borussia Dortmund alla ripresa della Bundesliga.- Un altro record, per l’uomo delle prime volte, che ha segnato su assist di Hazard dalla destra (non trovava la rete dal 22 febbraio contro il Werder Brema). Il gol di oggi - il primo in un derby - porta a, fra i mesi trascorsi a Salisburgo e quelli di Dortmund. Al Borussia, come dicevamo in precedenza, ne ha fatti 13 in 12 gare: solo Klaus Matischek nel 1965 con il Werder Brema aveva raggiunto i 13 gol in un numero inferiore di gare in Bundesliga.- Numeri pazzeschi per Haaland, che continua a battere record.. Nessun giocatore della storia del club ci era mai riuscito.. Nessuno ci era mai riuscito. E il norvegese è stato almeno quattro partite più rapido di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione. Non solo, Haaland è diventato soltanto il quinto giocatore a segnare 10 gol nella sua prima stagione in Coppa dei Campioni/Champions League.e il secondo teenager della storia a segnare in Champions League con due maglie diverse (Salisburgo e Dortmund) eguagliando Mbappé (Monaco e Psg). Record su record per il ciclone che ha fatto impazzire Dortmund e tutto il calcio europeo.- Nato a Leeds il 20 luglio del 2000, l’attaccante norvegese ha voluto fortemente il Borussia Dortmund a gennaio.per essere sicuro di giocarle tutte. La sua priorità - d’accordo con l’agente Mino Raiola - era infatti quella di disputare più match possibili per continuare a crescere. Oggi Haaland domina a Dortmund,e anzi, continua a tenersi informata per gli anni a venire. Non a giugno prossimo, ma più avanti la società bianconera ci proverà ancora e dovrà fare i conti con la concorrenza dei top club europei., che da tempo monitora Haaland e prima dell’emergenza studiava la strategia per provare a strapparlo al Dortmund.. Ma la cifra è destinata a salire, soprattutto se l’attaccante norvegese continuerà a segnare a raffica. Lo sa la Juve, lo sa il Real e lo sanno le big di Premier League., figlio d’arte nato a Leeds. Che non smette di segnare e di collezionare record.