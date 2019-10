Il giovanissimo gigante che ha stregato il calcio mondiale. La carta d'indetità recita 21 luglio 2000 alla voce data di nascita, ma ha una personalità stupefacente. Il ciclone norvegese Erling Braut Haaland si è abbattuto sulla Champions League, sono già sei i gol in sole tre partite. Ieri sera contro il Napoli si è reso di una protagonista di una prestazione superlativa: due gol ma sopratutto ha messo in mostra qualità fisiche e tecniche ben oltre la media. I numeri, al 24 di ottobre, raccontano forse già tutto: 20 gol stagionali in soli 13 presenze con la maglia del Salisburgo. Il suo nome è cerchiato in rosso sul taccuino dei più importanti club europei: dal Barcellona al Real Madrid, passando per Manchester United, Liverpool e Psg. Ma attenzione alla Juventus, che già in passato era stata molto vicina al campioncino norvegese. Tra valutazione super e sondaggi del Napoli, tutte le ultime novità nel nostro focus video: