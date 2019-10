Quali sono i migliori club formatori? Quali club allenano il maggior numero di calciatori professionisti? Un nuovo studio del CIES, Osservatorio sul calcio, stila la classifica analizzando i calciatori dei cinque principali campionati europei e a spiccare è il Real Madrid: 39 i giocatori formati dalle merengues, tre in più rispetto allo scorso anno. Blancos seguiti dal Barcellona e dal Lione, per trovare un'italiana bisogna scendere fino alla 25esima posizione: a quota 15 si trovano appaiate Atalanta, Milan e Roma; più in giù Fiorentina e Inter (13 giocatori formati) e il Brescia (10). Non c'è la Juventus, fuori dalla top 50, come anche il Napoli.



1) Real Madrid 39

2) Barcellona 34

3) Lione 30

4) Manchester United 28

5) Valencia 24

6) Chelsea 23

PSG 23

Athletic 23

9) Monaco 22

Real Sociedad 22

11) Arsenal 20

12) Espanyol 19

Atletico Madrid 19

Rennes 19

15) Celta Vigo 18

Sporting 18

17) Schalke 04 17

Siviglia 17

Tottenham 17

Bayern Monaco 17

Tolosa 17

Bordeaux 17

Stoccarda 17

24) Lille 16

25) Osasuna 15

Southampton 15

Nizza 15

Hertha Berlino 15

Lens 15

Atalanta 15

Milan 15

Roma 15

1860 Monaco 15

Nantes 15

35) Borussia Dortmund 14

Hoffenheim 14

Ajax 14

St. Etienne 14

39) Fiorentina 13

Bayer Leverkusen 13

Inter 13

42) Maiorca 12

Auxerre 12

Manchester City 12

45) Real Betis 11

Malaga 11

Nimes 11

Metz 11

49) Brescia 10

SC Internacional 10

Amburgo 10

Borussia Monchengladbach 10

Werder Brema 10

Villarreal 10

River Plate 10

Sochaux 10

Friburgo 10

Montpellier 10

Caen 10