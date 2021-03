La Bundesliga domina la classifica dei giovani più promettenti nati dopo il 2000. E' quanto emerge dallo studio del Cies, Osservatorio sul Calcio, che analizza i giocatori in base a minuti giocato in campionato e livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati: e il campionato si prende le prime tre posizioni, con Jadon Sancho che batte Alphonso Davies e Erling Haaland. Il primo della Serie A è Dejan Kulusevski in nona posizione, seguito da Sebastian Walukiewicz (16°). Il primo italiano è Sandro Tonali (19°), seguito da Moise Kean. Nella top 25 spazio anche per Dusan Vlahovic e Marash Kumbulla. Menzione d'onore per Samuele Ricci (Empoli), unico italiano a entrare nella top 25 dedicata ai 2001 (è 19°).



La top 25 dei nati dopo il 2000



1) Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2) Alphonso Davies (Bayern Monaco)

3) Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

4) Sven Botman (Lille)

5) Vinicius Junior (Real Madrid)

6) Pedro Neto (Wolverhampton)

7) Phil Foden (Manchester City)

8) Ferran Torres (Manchester City)

9)Dejan Kulusevski (Juventus)

10) Jonathan David (Lille)

11) Sergino Dest (Barcellona)

12) Max Aarons (Norwich)

13) Illan Meslier (Leeds)

14) Maxence Lacroix (Wolfsburg)

15) Wesley Fofana (Leicester)

16) Sebastian Walukiewicz (Cagliari)

17) Aurelien Tchouameni (Monaco)

18) Abner Vinicius (Atletico Paranaense)

19) Sandro Tonali (Milan)

20) Moise Kean (PSG)

20) Dusan Vlahovic (Fiorentina)

22) Gustavo Assunçao (Famalicao)

23) Marc Guehi (Swansea)

24) Mitchell Bakker (PSG)

25) Marash Kumbulla (Roma)