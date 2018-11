è già sul tetto del mondo, ora è lui il giocatore più caro in circolazione. E' questo quello che emerge dall'ultimo aggiornamento fornito dal, osservatorio sul calcio: gli ultimi aggiornamenti consacrano l'attaccante del PSG come il più costoso dopo uno studio effettuato sui cinque principali campionati europei, meglio di Neymar, Messi e anche diC'è il compagno alla Juve, con lui tanta Serie A: il bianconerosi piazza 6° tra i terzini seguito dadel Napoli,dell'Inter è il 10° centrale più costoso (dall'elenco) mentreè 7° tra i portieri, il portiere del Milan costa più didell'Atletico Madrid edel Manchester United, neanche inserito tra i primi dieci.Ecco le cinque categorie e il prezzo stimato in milioni di euro.1. Kylian Mbappé, PSG - 216,52. Harry Kane, Tottenham - 197,33. Neymar Junior, PSG, 1974. Mohammed Salah, Liverpool - 1735. Philippe Coutinho, Barcellona - 171,36. Lionel Messi, Barcellona - 170,67. Raheem Sterling, Manchester City - 164,68. Romelu Lukaku, Manchester United - 164,39. Antoine Griezmann, Atletico Madrid - 157,71. Dele Alli, Tottenham - 163,42. Kevin De Bruyne, Manchester City - 150,43. Paul Pogba, Manchester United - 130,54. N'Golo Kanté, Chelsea - 90,65. Eric Dier, Tottenham - 90,56. Saul Niguez, Atletico Madrid - 90,27. Fabinho Tavares, Liverpool - 82,38. Naby Keita, Liverpool - 759. Georginio Wijnaldum, Liverpool - 73,210. Jorginho Frello, Chelsea - 721. Trent Alexander-Arnold, Liverpool - 96,42. Kyle Walker, Manchester City - 88,33. Andrew Robertson, Liverpool - 68,94. Marcos Alonso, Chelsea - 65,65. Joshua Kimmich, Bayern Monaco - 64,28. Hector Bellerin, Arsenal - 50,99. Lucas Hernandez, Atletico Madrid - 50,110. Alvaro Odriozola, Real Madrid - 48,21. Samuel Umtiti, Barcellona - 99,22. Davinson Sanchez, Tottenham - 97,23. Antonio Rudiger, Chelsea - 81,64. Virgil van Dijk, Liverpool - 80,25. Aymeric Laporte, Manchester City - 80,26. Joe Gomez, Liverpool - 77,67. John Stones, Manchester City - 74,28. Nicolas Otamendi, Manchester City - 69,39. Raphael Varane, Real Madrid - 66,81. Ederson Moraes, Manchester City - 1022. Marc-André ter Stegen, Barcellona, 99,13. Alisson Becker, Liverpool - 90,84. Thibaut Courtois, Real Madrid - 64,15. Kepa Arrizabalaga, Chelsea - 63,56. Jordan Pickford, Everton - 62,58. Jan Oblak, Atletico Madrid - 589. Hugo Lloris, Tottenham - 41,310. Bernd Leno, Arsenal - 36,6