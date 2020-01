Il Cies ha aggiornato la classifica dei giocatori più cari al mondo. Al primo posto c'è Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain e sogno di mercato del Real Madrid, che vale 265,2 milioni di euro, inseguite da Raheem Sterling del City a 223,7 milioni e Momo Salah del Liverpool a 175,1 milioni. E Messi?



Il numero del Barcellona insegue Mané, Kane e Rashford, ed è ottavo in classifica. Presente, in top 10, anche un giocatore che milita in Serie A. No, non è nessuno della Juve, né Ronaldo, né Dybala, né De Ligt, ma è dell'Inter. Lautaro Martinez è decimo a 115,7 milioni di euro, appena sopra Gabriel Jesus. Romelu Lukaku, suo compagno di reparto, è ventesimo, alle spalle di Neymar.